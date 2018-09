l'isola ultima frontiera d'Europa, per anni assurta a simbolo di accoglienza e solidarietà, simbolo cantato anche da fortunate opere cinematografiche e letterarie, è caduta nel dimenticatoio. Eppure, lì nelle Pelagie, gli sbarchi continuano. Anzi, aumentano, secondo quanto denuncia il sindaco Totò Martello, che lamenta “l'assoluto silenzio per le questioni che riguardano Lampedusa”.con a bordo migranti. Non più barconi con centinaia di persone. “Per la nave 'Diciotti' hanno fatto succedere un pandemonio e parliamo di 170 persone – dice il sindaco –. Qui, ne stanno arrivando a centinaia al giorno e nessuno dice nulla. Il ministero dell'Interno non da nessun segnale, né gli uffici rispondono a dei quesiti e richieste di informazione che abbiamo presentato”.. “Forse il punto è che non si può fare speculazione politica come per la Diciotti perché si tratta di imbarcazioni piccole? La verità è che gli sbarchi sono aumentati”. E il sindaco al riguardo riferisce in merito alla situazione dell'hotspot: “La struttura è abilitata per 95 persone e invece l'altro giorno ce n'erano 200. E una cinquantina di migranti hanno dormito fuori. Prima queste cose erano scandali, ora è tutto normale. Qui c'è un problema di cose dette solo in parte. Non si può concentrare l'universo mondo sulla nave Diciotti e fare finta che tutto va bene, che non ci sono più sbarchi.”Sei imbarcazioni, con a bordo 66 migranti, sono state bloccate la scorsa settimana nell'isola. I carabinieri hanno prima scoperto tre natanti, con a bordo 30 persone, che erano appena approdati a molo Favarolo e poi un’altra piccola imbarcazione, con altre 14 persone, che era arrivata fino a cala Palme. Negli stessi giorni la Guardia costiera ha intercettato altri due natanti con a bordo 8 e 14 tunisini.