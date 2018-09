PALERMO - "Siamo felici che l'Ars dia finalmente segni di vita e che lo faccia per promuovere le famiglie. Certo, sarebbe ragionevole pensare che la maggioranza abbia lavorato per adottare misure concrete di supporto e sostegno alle famiglie, ma a tutte le famiglie: senza esclusione e iniziando, magari, da quelle in difficoltà. Invece un partito della maggioranza del presidente Musumeci preferisce presentare un ddl inutilmente polemico oltre che discriminatorio e ideologico". A scriverlo in una nota è l'associazione Arcigay Palermo, in riferimento al disegno di legge presentato dal deputato regionale Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d'Italia, che vuole istituire la " Giornata regionale della famiglia tradizionale". "Ricordiamo ai deputati della maggioranza - prosegue la nota - che la campagna elettorale è terminata e che è arrivato il momento di risparmiare agli elettori tali gesti a effetto a cui la politica nazionale ci sta abituando, per concentrarsi invece a lavorare concretamente e impegnarsi per aiutare una Sicilia che continua a sopravvivere tra gravi difficoltà economiche, sociali e infrastrutturali".