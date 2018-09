Cambio della guardia al vertice delche si occupa delleCon una delibera del 28 agosto la giunta ha disposto la, essendo scaduto a fine giugno il mandato del precedente commissario Alessandro Ferrara. Pertanto, il governo regionale ha deciso di affidare l'incarico a, attualmente direttore generale del dipartimento alle Infrastrutture. Laureato in Scienze agrarie nel 1983, il neo commissario era stato alla guida dello stesso fondo già fra il 2010 e il 2014 (la prima volta) e dal 2015 al 2017 per un secondo mandato. Nel curriculum di Bellomo, compare inoltre una lunga lista di attività svolte all'interno dei dipartimenti della Regione Siciliana, durante i governi di tutti i colori politici.Nel 1991, vincendo un concorso, diviene dirigente tecnico forestale, passando poi, nel 1996, nell'ufficio di gabinetto dell'assessore regionale al Bilancio. Lì rimane fino al 1999, prima di traghettare ai Beni culturali e, nel 2001, al dipartimento del lavoro. Passano tre anni e Bellomo trasloca nuovamente, questa volta verso l'assessorato alla Famiglia. Da lì si sposterà per un nuovo incarico dirigenziale ai Lavori pubblici. Siamo nel 2012, quando il neo commissario al Fondo pensioni viene nominato prima capo di gabinetto dell'assessore alle Infrastrutture e poi dirigente del dipartimento che si occupa della stessa materia, restando in quegli uffici fino a ora.. Si tratta infatti di una nomina provvisoria, "nell'attesa di chiarire sull'applicabilità della legge nazionale 122 del 30 luglio 2010". All'interno della delibera che commissaria nuovamente il Fondo pensioni, il presidente Musumeci e gli assessori specificano come tale provvedimento abbia nei fatti vietato la possibilità che vengano costituiti nuovi consigli di amministrazione per gli enti come questo.nell'attesa che venga redatto un nuovo regolamento di gestione del fondo, in conformità alle disposizioni vigenti.