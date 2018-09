, primo provider di housing per studenti universitari in Italia, che oggi gestisce circa 8 mila posti letto, ha ricevuto come Migliore residenza universitaria italiana.Il Premio, istituito dal MIUR e con il contributo della Cassa Depositi e Prestiti, in ricordo del docente Romano del Nord che ha presieduto a lungo la Commissione paritetica ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari, è stato decretato da una giuria composta dall’architetto Mario Cucinella, dal professor Mario Panizza, membro della commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, dalla professoressa Maria Teresa Lucarelli, presidente della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura, dal professor Roberto Bologna, in rappresentanza del Dipartimento di Architettura – DIDA dell’Università degli Studi di Firenze e dall’avvocato Agnese del Nord. Tra le cinque residenze selezionate Camplus Palermo, realizzato dall'azienda edile palermitana Cosan, si è aggiudicato il primo premio.All’evento hanno partecipato Roberto Lagalla, Assessore all’istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Maurizio Carvelli, fondatore e CEO di Camplus. A consegnare il premio Nicola Sartor, Presidente della Commissione ministeriale paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, Mario Panizza, Coordinatore della commissione per l’attribuzione del premio e Luisa De Paola, Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – MIUR.Dopo Catania, Camplus Palermo è la seconda residenza College di Camplus in Sicilia. Situata nel quartiere Albergheria, nel centro storico della città, a soli 600 metri dalla cittadella universitaria, la residenza è ben collegata con le principali sedi universitarie della città e vicina ai principali servizi di trasporto (stazione centrale e metropolitana). Camplus Palermo dispone di 110 posti letto con camere doppie o singole, completamente arredate.