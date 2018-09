L'assalto in un bar-tabacchi di via Lorenzo Iandolino, nella zona di Partanna Mondello, dove uno dei dipendenti è stato colpito con un pugno dai malviventi.Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, agli agenti l'uomo ha fornito una descrizione dei malviventi e le ricerche sono partite subito: i due si sono dileguati nel giro di pochi minuti.Dalle immagini potrebbero venire a galla importanti elementi per rintracciare i rapinatori.