Stamattina il Controllo integrato del Territorio coordinato dalla questura di Palermo, che ha riguardato soprattutto l'area compresa tra l'ex centro di Padre Messina e il porticciolo, dove sono stati individuati diverse attività abusive.Per questo sono stati sequestrati frigoriferi, congelatori, tavoli, sedie, ombrelloni. Inoltre, multe per migliaia di euro.. I controlli nella zona sono stati particolarmente intensificati in vista della visita di Papa Francesco a Palermo: il Foro Italico sarà la sua prima tappa. Negli scorsi giorni è stato allontanato anche un senzatetto che da anni abita in un camper parcheggiato nelle vicinanze della struttura.