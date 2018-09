delle tre Città Metropolitane e dei sei Liberi consorzi dei Comuni.

. Ma certo prima o poi per le malconce ex Province siciliane si tornerà a votare, dieci anni e passa dopo le ultime elezioni. E così, aspettando che arrivi la legge con cui alla fine la Sicilia si arrenderà ad adottare lo schema previsto dalla legge Delrio e in vigore nel resto d'Italia, la politica comincia a prepararsi all'appuntamento delle elezioni. Che saranno di secondo livello, cioè saranno i sindaci a eleggere i presidenti dei sei liberi consorzi. Nelle Città metropolitane, il sindaco del capoluogo è sindaco metropolitano di diritto ma vanno eletti i consigli.L'iniziativa nasce da primi cittadini per lo più vicini al'area del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha assicurato la sua presenza. L'incontro, “Verso le elezioni provinciali" il titolo, è rivolto a sindaci e amministratori comunali dell'Isola, e si terrà a Mondello, al Lido Alle terrazze l'11 settembre alle 17.30.Gino Ioppolo di Caltagirone, Maria Rita Schembari di Comiso, Giuseppe Mistretta di Mineo, Lucio Di Ganci di Bompietro, Giuseppe Minutella di San Mauro Castelverde, Nino Musca di Sinagra, Giuseppe Bica di Custonaci, Filippo Drago di Aci Castello. L'obiettivo: “aprire un confronto politico sulle prossime elezioni degli organi gestionaliche ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale che reintroduceva l'elezione diretta. Il disegno di legge è stato predisposto dall'assessorato Enti locali ed è già all'esame dell'ufficio legislativo. Il testo recepisce i dettami della Delrio. “Lo porterò in giunta entro il mese di settembre”, dice l'assessore Bernadette Grasso. La norma a quel punto dovrà essere approvata dall'Aula di Sala d'Ercole. Quando si voterà? Il presidente della Regione aveva parlato di novembre. I tempi però sono strettissimi. L'obiettivo del governo regionale è comunque di votare entro l'anno. Quando saranno passati dieci anni e mezzo dall'ultima volta che si votò per le Province.