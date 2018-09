. A rintracciarlo i poliziotti che ieri pomeriggio stavano effettuando dei controlli nel centro storico: dopo aver riconosciuto l'uomo, gli agenti sono stati contattati da una donna che ha raccontato di essere poco prima stata presa di mira.Tra luglio e agosto avrebbe passato al setaccio diverse abitazioni, arrampicandosi sui tubi del gas e scappando dagli appartamenti con gioielli, pc, carte bancomat.In fase di accertamento i vari episodi che sarebbero riconducibili proprio al marocchino, che una volta condotto in questura è stato denunciato. Risultato irregolare nel territorio italiano, per lui sono state avviate le procedure per l'espulsione.