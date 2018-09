con un lieto fine la vicenda di via Felice Emma, la strada della zona Altofonte che il comune di Palermo aveva scelto per ospitare, in un bene confiscato, alcune famiglie Rom dopo il sequestro del campo nomadi della Favorita. Una decisione che, in queste settimane, aveva provocato un vespaio con sit-in e residenti sul piede di guerra.forte di un accordo che accontenta tutti - Assegneremo i beni confiscati a chi ne ha diritto, ma basta con le occupazioni abusive, specie da parte di chi prima gestiva il campo Rom e ora occupa. Dobbiamo avviare un percorso virtuoso”.un compromesso che prevede che la villa confiscata (attualmente occupata) ospiti sia una famiglia Rom che una di origine italiana, con il giardino e alcuni locali trasformati in un centro a servizio del quartiere per attività sociali gestito dai cittadini. Il tutto formalizzato con un prossimo atto di indirizzo della giunta, che prevede anche la videosorveglianza e alcuni interventi al sistema idrico.– dice Mattina – Siamo passati dal ‘buffone’ al ‘grazie per esserci incontrati’, ringrazio i consiglieri comunali del M5s, della Lega, di Sinistra Comune e del Pd che sono qui perché in tanti modi hanno supportato l’amministrazione”. E in effetti, accanto al sindaco e all’assessore, non mancano gli esponenti politici di maggioranza e opposizione.se una famiglia di quattro componenti andrà in via Emma, altri 80 circa sono nelle liste per l’emergenza abitativa e quindi potrebbero andare in altri beni confiscati; un’altra parte andrà in Paesi europei, altri ancora saranno aiutati a trovare una casa in affitto. Ma non ci sarà spazio per chi aveva lasciato il campo in precedenza e ora vorrebbe provare a rientrare, mentre per la villa di via Emma è già arrivata la notifica di sgombero: gli occupanti avranno due settimane per andarsene.– Ci sarebbero comunque andate al massimo due o tre famiglie, così faremo anche in altri quartieri, ma per tutte le famiglie ci sarà un progetto personalizzato”. Cosa che potrebbe far nascere nuove proteste, con il Comune pronto alla mediazione seguendo il modello di via Emma. Il termine ultimo sarà comunque quello di fine anno, con una task-force comunale, coordinata da Fabio Giambrone, che si occuperà degli interventi di rigenerazione urbana.che mette insieme le diverse istanze della città, riteniamo doveroso ringraziare l’assessore Mattina che è stato presente e disponibile a lavorare a una soluzione condivisa. Ringraziamo anche la Lega per avere mediato le fasi di questa trattativa”.