“In molte periferie si registrano criticità sulle fognature – dice il presidente della commissione Urbanistica, Giovanni Lo Cascio – Oggi abbiamo avviato i lavori della prima opera commissariata, ma entro l’anno andranno a gara sia il progetto di via Valenza che quello di via Ponticello, oltre alle due vasche di raccolta a Partanna Mondello. In commissione abbiamo attivato un tavolo per monitorare costantemente queste opere”.

Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore all’Urbanistica, Emilio Arcuri, hanno inaugurato questo pomeriggio il cantiere che consentirà, nell’arco di un anno, di dire addio agli allagamenti con una rete che servirà circa 350 residenti, anche se la consegna dei lavori risale allo scorso luglio.in parte con un mutuo della Cassa depositi e prestiti (400 mila euro) e in parte con i fondi Cipe (860 mila euro): la fognatura sarà a sistema separato e riguarderà le vie Ripellino e Carmine (dalla via Pomara alla via Messina Montagne), col compito di raccogliere le acque bianche e razionalizzare gli scarichi di quelle nere.questa amministrazione porta avanti una opera molto importante, fondamentale e chiesta da tanto tempo anche da residenti e che garantirà una migliore vivibilità entro i prossimi dodici mesi. Questo è un altro passo avanti per la costruzione di una "unica città", senza centro o periferia". Per l'assessore alla Riqualificazione Emilio Arcuri, l'inizio dei lavori segna "la rottura di un incantesimo, trattandosi del primo degli appalti di quelle opere che impropriamente erano stare commissariate in passato. Oggi noi abbiamo un rapporto di collaborazione con il Commissario nazionale che gestisce queste opere ed altri interventi seguiranno in futuro. Entro l'anno infatti è previsto l'avvio di altri due cantieri a Palermo sempre legati ad opere fognarie".per circa 400 metri su via Ripellino, per circa 100 metri su un piazzale privato, proseguendo per circa 240 metri su via Carmine alla Figurella e collegandosi infine alla fognatura esistente di via Messina Montagne, realizzata nel 2007 e collaudata nel 2011.con ribasso d’asta del 22,643%, per un totale di 771 mila euro; la conclusione dei lavori è prevista per il 10 luglio 2019.Senza alcun dubbio riqualificherà questa parte della città che fino ad ora era sprovvista di rete fognaria. Questo a testimonianza dell'attenzione che l'amministrazione ha verso tutta la città, senza distinzione fra centro e periferia”.un’opera fondamentale per assicurare ai residenti una migliore vivibilità. In periferia abbiamo bisogno di interventi che riqualifichino e tutelino il territorio”, dice Tony Sala di Palermo 2022.