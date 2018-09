PALERMO - La zona Oreto resta al buio e la Terza circoscrizione scende sul piede di guerra. “La Stazione centrale è un punto nevralgico per il turismo, non è possibile manchi l’illuminazione – dice il presidente Antonio Santangelo - L’amministrazione Orlando si dimostra sorda e cieca anche verso chi l’ha sostenuta, basta col buonismo: la sicurezza è un tema prioritario per i cittadini, non può essere messa in discussione dalla scarsa volontà politica di risolvere i problemi. La terza commissione consiliare si è svegliata, dopo mesi di lavoro della circoscrizione, ma ha prodotto un nulla di fatto visto che avrebbe dovuto intimare a Enel di risolvere immediatamente il problema. E’ inconcepibili che, dopo quattro mesi, la Terza circoscrizione sia ancora al buio”.