PALERMO – Gianfranco Miccichè decaduto per incompatibilità dal Parlamento europeo. Dove approda Innocenzo Leontini. Ne dà notizia il quotidiano La Sicilia. Il posto libero nelle file del Ppe lo ha lasciato Salvo Pogliese, eletto nei mesi scorsi sindaco di Catania. Il primo dei non eletti era appunto il presidente dell'Ars, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di volere rinunciare al seggi ma solo dopo aver partecipato a una prima seduta plenaria, in programma il 10 settembre. Non sarà così, scrive oggi il quotidiano catanese, perché ieri il Parlamento europeo ha ricevuto una comunicazione dall'Ufficio centrale della Cassazione, che ha dichiarato decaduto «per incompatibilità» il subentrante Miccichè. Per quest'ultimo stralcio di legislatura, dunque, subentra a Pogliese Innocenzo Leontini, ex assessore regionale forzista, che già compare tra gli eurodeputati del Ppe nel sito dell'Europarlamento, con elezione a far data dal 20 agosto.