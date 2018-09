alla diga Foranea del porto di Palermo per lavori di manutenzione. In base ai primi accertamenti, le fiamme sul traghetto sono divampate nel vano motore, dove si trovavano le batterie.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono giunte cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno subito avviato le operazioni di spegnimento ed evitato che l'incendio si diffondesse.

Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Non si sono registrati feriti.

per un incendio scoppiato sul traghetto "Vesta", che collega con le isole minori.