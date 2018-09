qui

Usb, dei Cobas, dei Laboratori Liberi ex Sportelli multifunzionali e degli Irriducibili della Formazione professionale si stanno organizzando per tornare a Roma. Partenza l'11 settembre, sit in, presidio permanente e sciopero della fame a partire dal 12 settembre. "Non vogliamo attaccare nessuno - spiegano - ma chiederemo al ministro Di Maio la data certa del tavolo di confronto promesso il 13 luglio scorso, per affrontare e risolvere l'emergenza sociale che ha investito ottomila famiglie del comparto della formazione ed ex sportellisti. Un altro viaggio, stavolta in treno, per un cospicuo numero di lavoratori che si organizzeranno per un presidio permanente davanti al Ministero del Lavoro. Abbiamo iniziato un percorso per una soluzione definitiva al problema occupazionale in sintonia con il governo nazionale e la disponibilità del governo regionale, adesso vogliamo i fatti, i lavoratori sono allo stremo economico".

E per questo, infatti, la delegazione di lavoratori che partirà si sta organizzando per una raccolta di fondi che li aiuti a sostenere le spese di viaggio: "Anche se ci sono colleghi che per ragioni familiari non possono partire, ci aiutino a pagare il viaggio perché possiamo andare a rappresentare al ministro le esigenze di tutto il comparto".

comunicazione del presidente Musumeci "Siamo disposti ad ascoltare purché ognuno si assuma le proprie responsabilità", ha precisato in quella nota con cui ha di fatto risposto allesenza però indicare una data per un incontro e generando l'ironia del governatore: "La sua pur inusuale risposta, affidata a una nota di agenzia, non fa alcun riferimento alla specifica richiesta di questo Governo".

: all'inizio dello scorso luglio, incontrando uno sparuto gruppo di ex lavoratori che avevano viaggiato sino alla Capitale in pullman per organizzare un mini sit in per attirare la sua attenzione, Di Maio organizzò un incontro a Palazzo Chigi e promise in quella occasione che si sarebbe occupato della vicenda attivando un "tavolo di confronto" con le istituzioni locali. I lavoratori tornarono a casa confortati.E anche se lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci ha scritto, per ben due volte, al ministro dei 5 Stelle per dimostrare la propria disponibilità e per chiedere di affrontare insieme quella che ha definito, di appuntamenti in agenda per il confronto ancora non ce n'è.e auspichiamo che la Regione Siciliana, che ha in capo l'attuazione delle politiche per il lavoro, possa supportare il governo nell'azione di riordino", ha scritto in una nota qualche settimana fa - la questione della formazione professionale siciliana va ben oltre le politiche per il lavoro e i centri per l'impiego. Non si tratta soltanto, infatti, di reimpiegare gli ex sportellisti multifunzionali riqualificati, ma di restituire una prospettiva per il reinserimento nel mondo del lavoro a ottomila persone.