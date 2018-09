TRAPANI - Un agricoltore di 66 anni è morto precipitando in un pozzo artesiano, profondo 6 metri nelle campagne di Fulgatore, in un appezzamento di terreno coltivato a vigneto. A dare l'allarme è stata la moglie. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 6 ore per recuperare il corpo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. La Procura di Trapani ha disposto l'autopsia.(ANSA)