Da venerdí 7 a domenica 9 settembre si terrà sui Monti Sicani, presso la suggestiva borgata storica di Filaga a Prizzi, l’evento “Hackaton di Terra 4.0”, organizzato dall’incubatore di start up Sicicon Valley.Sarà una gara tra esperti informatici che insieme a decine di programmatori, ingegneri, designer e giovani studenti, saranno chiamati a sviluppare una piattaforma digitale nel campo dell’agricoltura e del turismo, a supporto dei processi di innovazione e di reingegnerizzazione delle aziende.L’auspicio degli organizzatori è che il modello di business e le proposte che nasceranno a Filaga possano rappresentare un modello da replicare a Cape Town, in Sud Africa, dove opera proprio Manfredi Mercadante, uno dei responsabili dell’evento.E non è certo un caso che questa proposta di cooperazione internazionale parta da una località cosí cara a Padre Ennio Pintacuda, che nel suo Cerisdi ha formato tanti giovani provenienti dai Paesi piú poveri dell’Africa.Questa sfida a colpi di tecnologia avrà il Patrocinio della Regione e dell’ARS, del Comune di Prizzi e dei giovani di Confagricoltura.Il programma della prima giornata, 7 settembre, che vedrà la presenza degli Assessori regionali Roberto Lagalla e Toto Cordaro e del Sindaco di Prizzi Luigi Vallone, si aprirà con l’incontro su “le nuove frontiere dei Monti Sicani” e con una sfilata di abiti tip Arbëreshe a cura della pro loco di Palazzo Adriano. A seguire un secondo incontro sul “l’inclusione giovanile nei Monti Sicani” e, dalle 22.30, musica live dell’artista Italo ghanese Daniel Shadowboy Myzic.La mattina della seconda giornata, 8 settembre, sarà dedicata al trekking sui Monti Sicani, con partenza alle ore 9,00. Alle 16 inizierà l’incontro sul “Turismo esperenziale sostenibile” e dalle 20,00 “Arte in cucina” con lo show cooking di Giuseppe Sparacello e del pastry chef Vincenzo Giambrone. Dalle 22.30 Silent Party organizzata da Maison Vincent.Il 9 settembre, ultima giornata del ricco programma, si aprirà con una cerimonia in memoria di Padre Pintacuda, affidata al sacerdote Vito Pizzitola. A seguire il dibattito su la “Cooperazione come fonte di sviluppo”, che verrà concluso dall’Assessore Edy Bandiera che presenzierà anche alla premiazione dell’hackaton.