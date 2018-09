Stava passeggiando sul marciapiedi quando è stato colpito in testa da un gatto di sei chili caduto da un balcone all'ottavo piano. Il felino è morto e il passante si è ritrovato con un trauma al collo e una prognosi di 30 giorni. È accaduto in via Tripoli a Torino a fine luglio e adesso la padrona del gatto è stata denunciata per omesso controllo dell'animale e potrebbe dover rispondere delle lesioni del passante. Deciderà il giudice. Quindi la proprietaria del gatto, oltre a dover fare i conti con il dolore per la perdita del compagno a 4 zampe, potrebbe dover risarcire il passante.