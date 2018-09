E questa mattina, attorno alle 6.30 u

n'auto si è scontrata con uno scooter

tra via dell’Ermellino e via Papa Giovanni XXIII. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Scia di incidenti a Palermo, anche con feriti, e con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.L'ultimo si è verificato in viale Regione Siciliana, nei pressi di piazzale Giotto, sulla corsia in direzione Catania, tra un camion e un'auto. Il mezzo pesante si è messo di traverso occupando tutta la carreggiata e l'auto è finita sottosopra. Fortunatamente gli occupanti dei veicoli sono rimasti illesi. Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale.È grave, invece, una donna di 37 anni che si è scontrata con un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta in via Ernesto Basile, all'altezza di corso Tukory.Nella notte, intorno alle 23.40, all'incrocio tra via Siracusa e via XX Settembre, scontro tra un’auto e una minicar. Cinque i feriti trasportati all'ospedale Villa Sofia. Gli agenti stanno verificando il tasso alcolemico nel sangue delle persone che erano alla guida dei mezzi.