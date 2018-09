SANREMO (IMPERIA) - Un cameriere di 18 anni, di Sanremo, Marco Galasso è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3,30 in corso Inglesi a Sanremo. Pare che il giovane abbia perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro alcuni paletti in ferro che delimitano il marciapiede. Il ragazzo è morto nonostante il tentativo di rianimazione condotto dal personale del 118. Accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma è probabile che vengano acquisite le immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per capire come il giovane abbia potuto perdere il controllo dello scooter. Il ragazzo, che aveva frequentato l'istituto alberghiero Ruffini, lavorava in un bar del centro della città dei Fiori a pochi passi dal teatro Ariston.(ANSA)