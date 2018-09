nel ringraziare e salutare tutti gli intervenuti ha voluto precisare come sia trascorso "un periodo di intenso lavoro volto a garantire la sicurezza delle nove meravigliose province della Sicilia". Si è poi rivolto a tutti i carabinieri affermando: "Ho compiuto ogni sforzo per tenere fede all'impegno assunto il 30 giugno 2015, conoscervi nelle vostre sedi di servizio, ascoltarvi, portarvi il mio sostegno ed il mio incoraggiamento, ci siamo incontrati nelle lontane stazioni dei monti Sicani, dei Nebrodi, dei Peloritani, delle Madonie, nelle più piccole Isole minori, nelle estese periferie cittadine, lungo le splendide zone costiere, nei più incantevoli luoghi d'arte. In tutte le 413 Stazioni, 7 tenenze, 52 compagnie che costituiscono la fitta maglia del nostro dispositivo, distribuito capillarmente sul territorio, dovunque vi ho trovato fortemente motivati ed impegnati".

PALERMO - Cambio al vertice del Comando Legione carabinieri Sicilia. Presso la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di Palermo, alla presenza del Comandante interregionale, generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il generale di Brigata Riccardo Galletta, che ha lasciato dopo tre anni e due mesi il Comando della Legione carabinieri Sicilia per assumere il Comando della Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, e il generale di brigata Giovanni Cataldo, proveniente dal Comando della Legione carabinieri Puglia. GallettaA sua volta, il neo Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale Cataldo, nel ringraziare il Comandante generale per la fiducia accordatagli e nel salutare tutti gli intervenuti, ha espresso "consapevolezza delle molteplici responsabilità" che lo attendono e che affronterà "con rinnovato entusiasmo e incondizionata dedizione, convinto di condividere a pieno, con tutto il personale della Legione Sicilia, il quotidiano sforzo finalizzato al mantenimento e all'incremento dei livelli di sicurezza e legalità".