falli scendere che te li riporti in comunità tutti morti”, urlava con la pistola in pugno uno degli aggressori della notte di Ferragosto, a Trappeto, ai danni di cinque ragazzi gambiani e di una mediatrice culturale palermitana.Antonino Rossello, i fratelli Roberto e Salvatore Vitale, ed Emanuele Spitaleri vanno in carcere per minaccia e violenza, aggravati dall'odio razziale. Domiciliari per Valentina Mattina, moglie di Spitaleri, Giacomo Vitale, padre di Roberto e Salvatore, e Rosa Inverga, moglie di Giacomo Vitale. Indagata a piede libero Maria Cristina Schirò.“È emerso con certezza che gli aggressori hanno considerato i giovani extracomunitari si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - come soggetti appartenenti ad una razza inferiore, alla quale non sarebbe consentito essere presente nel territorio italiano e ancor meno sarebbe consentito partecipare ad una festa del tipo di quelle organizzate per la notte di Ferragosto”.i carabinieri hanno ricostruito tutte le fasi dell'aggressione. I ragazzi, tutti di età compresa fra i 17 e i 18 anni, sono ospiti della comunità di accoglienza Mediterranea di Partinico. Decidono di trascorrere la serata a Trappeto. Mentre si trovano sul lungomare vengono avvicinati da un gruppo di palermitani. “Tutto a posto?”; “Sì”, rispondono i ragazzi che stanno scherzando fra di loro. Il loro sorriso viene frainteso: “Che cazzo ridete, voi venite qua nel nostro territorio perché non tornate in Africa”.Per fortuna arriva il pullman, un Fiat Scudo, della comunità che deve riportare i ragazzi a Partinico. “Prendiamo le macchine”: sembra finita ed invece inizia un inseguimento. Una macchina tampona il pullman, un'altra gli taglia la strada. Arriva una terza auto. Una dozzina di persone circondano i migranti: “Scendete, devo uccidere a tutti perché ho la pistola”. E ancora calci, pugni e colpi di bastone. Alcuni giovani riescono a scappano e raggiungono la comunità a piedi. Le fasi dell'inseguimento vengono immortalate da alcune telecamere di sorveglianza. Dai fotogrammi i carabinieri del Gruppo Monreale e della compagnia di Partinico sono risaliti all'identità di sette aggressori. Le indagini, però, proseguono per identificare tutti coloro che hanno contribuito ad "una prolungata e selvaggia aggressione, dettata da abiette finalità di discriminazione razziale e posta in essere con modalità brutali e ripugnanti rispetto al comune sentire ed alle più elementari regole del vivere civile".