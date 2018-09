PALERMO - Punta Raisi sfora quota 4,4 milioni di passeggeri dopo otto mesi e si piazza tra i migliori aeroporti in Italia nel 2018, guardando per fine anno all’obiettivo dei sette milioni. Numeri illustrati nel corso della conferenza stampa sul nuovo volo Palermo-Mosca di Pobeda Airlines, compagnia low cost del gruppo Aeroflot, che fa già segnare un record di prenotazioni.“Si conferma il rafforzamento dei rapporti tra Palermo e la Russia – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – a Mosca presenteremo anche il cartellone del Teatro Massimo, cosa che faremo anche a Parigi. Due capitali del mondo che hanno voli diretti con la nostra città”.Nell’anno di Capitale della Cultura, Palermo può sorridere: il numero dei passeggeri è aumentato del 16%, i voli sono in crescita del 10% e agosto è un mese da record con 732 mila utenti, il 15% in più rispetto all’agosto dello scorso anno. Anche le compagnie registrano buoni risultati (+17% di Ryanair, +40% di Volotea, +70% di Air Malta), mentre le rotte toccano quota 98.“L’aeroporto si conferma porta d’ingresso di tutta la Regione – ha spiegato il presidente di Gesap Fabio Gaimbrone – con la crescita di rotte e passeggeri. Vogliamo condividere questi risultati con i soci perché l’aeroporto deve essere dentro i processi di crescita del territorio e della città. Abbiamo superato Ciampino e continuiamo a crescere”.Anche sul turismo internazionale arrivano buone notizie: 226 mila passeggeri in più con voli cresciuti del 20%, 82 mila passeggeri in più per Parigi Orly, +123% per Lione. Rimanendo dentro i confini nazionali, Malpensa fa segnare un aumento del 100%, +39% su Venezia e +52% su Genova.La rotta per Mosca avrà frequenza bisettimanale a partire dal 6 settembre, gestita da una giovane low cost che conta 16 Boeing da 189 posti e che ha mosso i primi passi nel 2014: dopo Bergamo e Pisa. l’arrivo a Palermo.“E’ un primo passo – ha detto il console Evgeny Panteleev – Vogliamo sviluppare i nostri collegamenti con l’estero e ci auguriamo che questa collaborazione possa rafforzarsi”. La rotta dovrebbe essere confermata anche per il prossimo inverno, visto il boom di richieste, con un raddoppio dei voli a partire da maggio 2019 anche da San Pietroburgo.Per Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio, “questo accordo è importantissimo non solo per gli imprenditori palermitani, ma per quelli di tutta la Sicilia specie in un momento in cui si parla impropriamente di migrazione. Avremo l’occasione di diffondere la nostra cultura in Russia e viceversa, siamo entusiasti e ne facciamo un elemento fondante di una nuova politica commerciale”.