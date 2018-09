Autobus senza batterie, a Siracusa si ferma il trasporto pubblico. Nessuna manutenzione per i mezzi, infatti, da quando è saltato l'accordo fra l'amministrazione comunale - guidata dal neo- e la ditta di trasporto che si è occupata fino a ora di curare il servizio, laIl contratto fra l'azienda e il Comune scadrà il prossimo 9 settembre e rischia di non essere rinnovato,. Residenti e pendolari sono già alle prese con uno sciopero degli autisti che si protrae da cinque giorni ma oggi è arrivato lo stop totale delle corse.Secondo il contratto vigente, che era stato rinnovato nel 2014, la Genius garantisce alla città la manutenzione di sei bus elettrici per un costo di 24 mila euro mensili. Termini, questi, che l'amministrazione vorrebbe cambiare dal prossimo 10 settembre: alla ditta si richiede infatti di gestire soltanto quattro mezzi, per un compenso di 9 mila euro mensili.La proposta del sindaco Italia (un ridimensionamento che sembra essere dettato da), è stata giudicata negativamente dall'azienda di trasporto, che l'ha definita "inappropriata e irrispettosa". Per contro, in Comune ci si sta già attivando - tramite avviso pubblico - per trovare un'altra società che svolga la medesima attività di manutenzione, con la cifra a disposizione.