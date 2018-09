. Lui è un bengalese di 23 anni, un giovanissimo venditore ambulante che ogni mattina posiziona la sua bancarella lungo il marciapiede di corso Tukory, la zona in cui due studentesse sono state arrestate per aver aggredito un suo connazionale.avrebbero prima rubato un paio di cuffie e delle casse per la musica, la vittima le avrebbe inseguite, ricevendo in cambio calci, pugni e, alla fine, anche una coltellata al fianco. La polizia ha ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini delle telecamere, nonostante le due ragazze avessero raccontato una versione completamente diversa: il giorno dopo la violenza, infatti, avevano riferito alla polizia di essere state rapinate da un venditore extracomunitario, per questo dovranno rispondere anche di calunnia.. Tra coloro che stazionano nei pressi della Banca Unicredit, poco dopo la chiesa di Sant'Antonino, nei pressi del supermercato di fronte e nella parte alta di corso Tukory, cresce infatti la paura. Gli ultimi episodi di cronaca che raccontano le aggressioni subite dai migranti in provincia di Palermo, hanno fatto alzare la soglia d'attenzione anche tra i giovani venditori.Parla un perfetto italiano, è arrivato a Palermo quando aveva pochi mesi e abita in città con il padre. "Noi veniamo qui la mattina presto, anche per pochi spiccioli. Ma ne vediamo di tutti i colori. Ogni giorno mi trovo a contrastare tentativi di furto o a difendermi dagli insulti"."L'altro giorno un gruppo di ragazzini ha afferrato una decina di oggetti ed è scappato via. Li ho inseguiti, per fortuna i miei amici mi hanno aiutato e sono riuscito a recuperare la merce. Nessuno ha idea di quanto sia difficile per noi acquistare ciò che dobbiamo poi rivendere, sperando di guadagnare qualcosa per mangiare"."E' successo diversi anni fa - racconta nei pressi di via Monfenera - in quel periodo avevo la bancarella in piazza Castelnuovo, vicino al McDonald's. Circa dieci giovani mi picchiarono con dei bastoni, volevano scappare con la mia merce, ma io mi difesi. Fui soccorso da un'ambulanza, le ferite guarirono, ma i ricordi sono ancora vivi nella mia mente, come la paura, che non mi abbandona mai".