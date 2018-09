Paura nel primo pomeriggio per i bagnanti della spiaggia dei Castronelli, nel territorio di Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove parte di un costone ha ceduto mettendo in pericolo chi si trovava al mare.Sul posto sono arrivati gli uomini della Protezione civile, la polizia municipale e l'assessore comunale Biagio Saverino.- spiega -. Purtroppo è l'ennesima volta che si verifica un cedimento lungo la costa e con l'inverno e le piogge alle porte dovrà essere preso un provvedimento risolutivo. Si tratta delle conseguenze delle strutture abusive presenti da anni nella zona, per questo abbiamo avviato l'iter per procedere ad ulteriori sopralluoghi e controlli, in modo da intervenire su più fronti. Non possiamo rischiare".