da piazzare in numerose amministrazioni dello Stato fra ministeri ed enti pubblici economici. La Scuola nazionale dell’amministrazione così mette a bando un concorso per la selezione di 148 allievi per il corso di formazione dirigenziale al termine del quale saranno assunti in 123.: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, non essere destituiti o decaduti dalla pubblica amministrazione e godere dell’idoneità fisica necessaria per svolgere l’incarico. Invece, per questo particolare concorso per l’assunzione di alti funzionari statali, i requisiti specifici sono due alternativi. Infatti per partecipare le ipotesi sono due. La prima è che si sia in possesso di una laurea magistrale o specialistica e di un dottorato di ricerca o di master di secondo livello oppure ancora di un diploma di specializzazione. La seconda ipotesi, invece è che richiedano di partecipare al concorso dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto per cinque anni posizioni per cui è richiesta la laurea. Insomma, un concorso per cambiare carriera o per giovani laureati specializzati.Se i candidati dovessero essere per tre volte il numero dei posti sarà organizzata una prova preselettiva con 60 quesiti a risposta multipla: 24 di ragionamento logico e 36 di diritto, scienze delle finanze e inglese.Il primo esame sarà di natura teorica. Ai candidati sarà fornito un dossier con problemi di diritto pubblico (costituzionale amministrativo, comunitario e internazionale) e questi dovranno scrivere un tema proponendo una soluzione. La seconda prova sarà della stessa tipologia, un saggio avente ad oggetto però l’economia politica e l’analisi della politiche pubbliche. La terza prova consiste nella redazione di un elaborato in inglese. Ogni prova sarà valutata in centesimi e sarà superata con un punteggio superiore a sessanta. Poi sarà l’ora della prova orale nella quale si ritornerà a trattare dei temi delle prove scritte. I colloquio però servirà a comprendere se gli aspiranti manager pubblici hanno capacità organizzative e dirigenziali, capacità di uso della tecnologia ai fini gestionali e adeguate competenze in inglese.