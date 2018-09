Il sistema di democrazia diretta. L'attacco informatico - come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos - sarebbe opera del pirata 'Rogueo', che già l'anno scorso era riuscito a entrare nei server della piattaforma pentastellata. Tramite Twitter, l'hacker ha postato due link all'interno dei quali si troverebbero dati sensibili sul funzionamento interno.Uno svelerebbe: nomi, cognomi, indirizzi email e perfino gli importi donati al partito che oggi governa l'Italia insieme con la Lega. L'altro link conterrebbe alcune tabelle, probabilmente relative a recenti votazioni online. L'attacco arriva nelle stesse ore in cui gli iscritti avrebbero dovuto scegliere il nome del candidato M5s alla presidenza della regione Abruzzo. Le cosiddette "regionarie", in vista della competizione elettorale ufficiale, che avrà luogo a novembre.Sempre su Twitter, Marco Canestrari (ex dipendente della Casaleggio Associati) conferma il rischio della fuga di notizie: "Ovviamente non possiamo avere la controprova, ma le tabelle rsu_academy_proponi_corso e rsu_candidati_2018".