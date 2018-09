SIRACUSA - Inseguimento per 60 chilometri in autostrada di una pattuglia della polizia stradale che ha intercettato un veicolo rubato, una Peugeot 108, all'altezza della tangenziale di Catania. L'auto ha iniziato la sua corsa disperata percorrendo tutto l'asse autostradale Catania-Siracusa arrivando fino a Belvedere, alle porte di Siracusa. Arrivato nel centro abitato l'auto si è scontrata con un'altra autovettura, la cui conducente ha riportato ferite guaribili in 12 giorni. Alla guida dell'auto rubata c'era un ragazzo di 24 anni di Catania che è fuggito a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti e denunciato per furto.(ANSA).