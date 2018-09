PALERMO - La Ztl non manca di suscitare polemiche. Confimprese Palermo, per bocca del presidente Giovanni Felice, torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale: “Avevano annunciato la redazione di una relazione per accertare gli effetti della Ztl sulla qualità dell’area all’interno del quadrilatero, ma ad oggi non c’è nulla. Nel frattempo nel mese di agosto le tre ‘segnaline’ individuate, Castelnuovo, Giulio Cesare e Indipendenza, non hanno segnalato alcuno sforamento”.“Più monitoriamo i dati – insiste il Presidente di Confimprese Giovanni Felice – più è evidente che la Ztl, così per come è regolata, non porta alcun beneficio alla qualità dell’area, mentre è stata letale per moltissime aziende commerciali e artigianali. Mentre il danno economico per le aziende è enorme, altrettanto importante è l’affare per il Comune e non ci riferiamo agli introiti del pass che vanno all’AMAT, ma agli introiti per le sanzioni che sono plurimilionari. Sarebbe interessante capire quanto il Comune riesce realmente ad incassare e come reimpiega le somme recuperate”.