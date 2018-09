PALERMO - "Ho incontrato molti medici che non hanno fugato i miei dubbi sulle vaccinazioni di massa. Non ho vaccinato mia figlia che oggi ha più di sei anni. Da mamma ci ho pensato due volte prima di esporla a un trattamento farmacologico di questa entità: mia figlia frequenterà una scuola privata quest'anno ma questa non è una scelta dettata da ragioni politiche sull'obbligo vaccinale". Angela, palermitana e mamma di una bambina che quest'anno per la prima volta andrà a scuola, spiega così la sua scelta di non vaccinare al figlia."Ho due lauree, mio marito è ingegnere. Non siamo sprovveduti né analfabeti. Dopo aver ricercato pareri di molti specialisti e di medici - aggiunge - che sono critici nei confronti delle vaccinazioni di massa siamo approdati a questa scelta. Fino a 5-6 anni fa queste pressioni sui vaccini non esistevano. Non c'è un'epidemia né un'emergenza sulla salute pubblica e quindi abbiamo deciso di procedere in tal modo".In Sicilia: per iscrivere un bambina in una scuola dell'infanzia, quest'anno sarà necessario presentare il certificato che attesti che si è in regola con le vaccinazioni. Intanto, a Roma, un emendamento al Milleproroghe sull'obbligo vaccinale prorogherà la possibilità di presentare l'autocertificazione per l'anno scolastico che sta per cominciare. Proroga che sarà valida fino a marzo.