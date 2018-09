STRADE CHIUSE Dalle 6 del mattino di sabato 15 settembre chiuderanno al traffico numerose strade: via Piano Dell' Ucciardone, via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cala, piazza Capitaneria Del Porto, Foro Umberto I, piazza Vincenzo Tumminello, Piano Di Sant’Erasmo, piazza Tonnarazza, via Ponte Di Mare, via Messina Marine (tratto compreso tra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare ), via Tiro a Segno, piazza Tiro a Segno, Corso Dei Mille (tratto Tiro a Segno-Decollati), piazza Decollati, via Decollati, corso Dei Mille (tratto Lincoln-Torrelunga), via San Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Germanese, via Brancaccio, via San Ciro, via Salvatore Cappello, viale Dei Picciotti, viale Amedeo D' Aosta, piazzale Anita Garibadi, via Stefano Canzio, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma (tratto Giulio Cesare-Cavour), via Vittorio Emanuele, piazza Vittoria (a partire da via Generale Cadorna), via Matteo Bonello, via Papireto, piazzetta Porta Guccia, corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare), piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco Di Paola, piazza Giovanni Amendola, via Sammartino (tratto Amendola-Dante), via Dante (tratto Virgilio-Castelnuovo), via Principe Di Villafranca (tratto Sant' Oliva-Siracusa), via Siracusa, via Della Libertà (tratto Crispi/Mordini-Ruggero Settimo), via Emerico Amari (tratto Ruggero Settimo-Roma), via Scinà (tratto Don Sturzo-La Lumia), via Turati, via Ruggero Settimo (tratto Castelnuovo-Stabile).

DIVIETI DI SOSTA Dalla mezzanotte di giovedì 13 alle 19 di sabato 15 settembre, scatteranno divieti di sosta a tappeto: via Francesco Crispi, via Cala, Salita Dell'intendenza, via Della Regia Zecca, piazza Capitaneria Del Porto, Foro Umberto I, via Lincoln, piazza Tumminello, via Giovanni Messina, Piano Di Sant' Erasmo, piazza Tonnarazza, via Tiro A Segno, piazza Tiro A Segno, piazza Decollati, via Decollati (intero tratto), corso Dei Mille (tratto compreso tra via Milano e via Giuseppe Cirincione), piazza Ponte Dell' Ammiraglio, piazza Scaffa, via San Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Brancaccio (solo nel tratto compreso tra metri 50 prima della via Germanese e le vie San Ciro e Conte Federico), via Germanese, via Salvatore Cappello, viale Dei Picciotti (tratto compreso tra la via Cappello ed il viale Amedeo D' Aosta), viale Amedeo D' Aosta, piazzale Anita Garibaldi, via Stefano Canzio, piazzale E. Cosenz, piazza Giulio Cesare, via Simone Di Bologna, piazza Sett' Angeli, via Dell' Incoronazione, via Matteo Bonello, piazza Papireto, via Papireto, corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare), via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza S. Francesco Di Paola, piazza Giovanni Amendola, via Sammartino (tratto compreso tra piazza Amendola e 20 metri oltre via Dante), via Dante (tratto compreso tra 20 metri a monte di via Sammartino e piazza Castelnuovo), via Principe Di Villafranca (tratto compreso tra 20 metri prima di via Dante e 20 metri dopo via Siracusa), via Siracusa, via Della Libertà (carreggiate laterali, tratto compreso tra piazza Mordini /Crispi e piazza Castelnuovo,via Turati), piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo, via Emerico Amari (tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma), via Domenico Scinà (tratto compreso tra piazza Don Sturzo e via Isidoro La Lumia).

Sosta vietata anche nei 20 metri antecedenti e seguenti le strade: via Piano Dell' Ucciardone, via Domenico Scinà, via Rosario Gerbasi, via Dello Speziale, via Collegio Di Maria Al Borgo, via Benedetto Gravina, via Emerico Amari, via Ammiraglio Gravina, via Principe Di Belmonte, via Mariano Stabile, via Fonderia Oretea, via Onorato, via Guardione, piazza XIII Vittime, prolungamento di via Mariano Stabile (lato mare, ingresso porto), via Sammuzzo, via Patuano, via Alessandro Volta, via Filippo Patti, via Leonardo Cacioppo, via Castello, via San Sebastiano, piazza Fonderia, via Cassari, via Porto Salvo, via Mura Della Lupa, via Vittorio Emanuele, piazza Santo Spirito, Salita Mura Delle Cattive, piazza Della Kalsa, Porta Dei Greci, via Ponte Di Mare, via Conte Federico (da via Brancaccio a via Giovanni Simoncini Scaglione), via San Ciro (tratto compreso tra via Brancaccio e via Fichidindia), via Salvatore Sanfilippo, Largo P. Piediscalzi (intero fronte su via S. Cappello), via Coppola, passaggio Dei Picciotti, via Giuseppe Bennici, via Michele Cipolla, via Fortunato Fedele, via Gian Filippo Ingrassia, Piazzetta Cairoli, via Pietro Randazzo, via Paolo Balsamo, via Rosario Gregorio, via A. Manzoni, via Trento, via Trieste, via Milano, via Torino, via Gorizia, via Santa Rosalia, via Pisa, via Fiume, via Montesanto, via Pola, via Divisi, Piazzetta Della Messinese, via Bologna, via San Cristoforo, via Cagliari, via Livorno, via Giovanni Da Procida, Discesa dei Giudici, via Grande Lattarini, via Firenze, via Malta, via Genova, via Zara, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Gioeni, piazza Peranni, via Filippone, vicolo Pirriaturi, via Cappuccinelle, via Della Sfera, via Della Speranza, piazza Noviziato, via Guccia, vicolo Guccia, via Mura Di Porta Carini, piazzetta Porta Guccia, via Goethe, via Pacini, via Salesio Balsano, via Cluverio, via Paolo Paternostro, via D' Acquisto, via Civiletti, via Giovanni De Spuches, via Giosuè Carducci (due tratti), via XII Gennaio (due tratti), via Giuseppe Romano, via Parisi (due tratti), via Ferrara, via Messina (due tratti), via Marconi, via Spaccaforno, via Antonino Leto, via Turrisi Colonna, via Enzo ed Elvira Sellerio, via Nicolò Garzilli, via XX Settembre, via Archimede, via Trapani (due tratti), via Ricasoli, via Quintino Sella, via Torrearsa, via Nicolò Gallo, via Daita, via Isidoro La Lumia (tratto Amari,Gallo). Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata nel tratto di via Mariano Stabile compreso tra via Villaermosa e 20 metri dalla stessa.

PALERMO - Biglietto unico per autobus e tram, strade chiuse e divieti, parcheggi in cui lasciare l’auto: ecco il piano traffico messo a punto dal comune di Palermo in vista della visita di Papa Francesco, prevista per sabato 15 settembre. Un evento che, secondo le stime, richiamerà almeno centomila persone e che quindi metterà a dura prova la mobilità cittadina.E per chi arriva da fuori città e Regione (500 i pullman pronti ad arrivare), raggiungere tre grandi parcheggi pubblici e da lì con le navette fino al Foro Italico o al centro. Un flusso di persone talmente grande che la Polizia municipale metterà in campo tutte le sue forze, oltre qualche vigili in prestito da altri comuni: in totale si stima che saranno 900 i caschi bianchi impiegati.celebrerà la messa al Foro Italico, alle 13.30 il pranzo da Biagio Conte con poveri, detenuti e immigrati, alle 15 Brancaccio, alle 15.30 il clero in Cattedrale e alle 17 i giovani al Politeama. Il corteo papale si muoverà dal Foro Italico verso Brancaccio, quindi, per poi tornare indietro: il tragitto è top secret per motivi di sicurezza, ma le possibili vie interessate saranno libere da scarrabili e cassoni che saranno fatti sloggiare già dalla mezzanotte di mercoledì 12. Dalla mezzanotte di giovedì 13, invece, entreranno in vigore i divieti di sosta mentre lo stop alla circolazione scatterà solo alle sei del mattino di sabato 15.L’Amat istituirà un biglietto unico giornaliero che costerà quindi 1,4 euro. La raccomandazione è di lasciare le auto nei tre grandi parcheggi: via Basile e via Emiri, dove ci saranno le navette, ma anche la zona Forum (accanto alla stazione Roccella) da dove si potrà raggiungere il centro con tram, treni e navette. Se domenica 9 sarà riattivata la linea per l’aeroporto, sarà possibile arrivare alla Stazione centrale anche da San Lorenzo, Francia e Notarbartolo. I pullman da fuori città saranno concentrati a Roccella e in via Basile.