Troppo poco, per questo l’amministrazione ha deciso di crearne una in via Roma. Le ipotesi sono due: una sola pista al centro oppure due laterali, anche se in quest’ultimo caso potrebbero essere intaccate le corsie preferenziali degli autobus.

Le biciclette potranno continuare a “passeggiare” nelle zone pedonali e, visto che sono trasportabili gratuitamente sui treni, si studierà un percorso sicuro tra la Stazione centrale e l’inizio di via Roma.

L’autunno potrebbe riservare delle sorprese ai palermitani, specie per quanto riguarda il centro città. L’amministrazione comunale, infatti, ha proposto la creazione di una corsia dedicata alle biciclette in via Roma, dalla Stazione centrale fino a via Cavour e al Politeama, con due diramazioni verso il Massimo e verso il mare dove c’è l’altra pista.che ha visto la partecipazione anche di alcune associazioni. Ad oggi, infatti, l’unica pista ciclabile è in via Maqueda ma, a causa dei troppi pedoni, è stata limitata dalle 7 alle 10 del mattino, quando in pratica la strada è aperta al traffico.e la linea 101 dell’Amat è strategica – dice il capogruppo di Sinistra Comune, Giusto Catania – Ma a questo punto, perché non rendiamo completamente pedonale via Maqueda?”.le auto possono transitare liberamente dalle 7 alle 10 del mattino. Un flusso veicolare sempre più ridotto, da qui l’idea di pedonalizzare del tutto consentendo così anche di intervenire su asfalto e marciapiedi. “In commissione si è trovata una convergenza sul rende pedonale 24 ore su 24 via Maqueda – dice Catania – Lavoreremo a un documento consiliare per fare una proposta agli uffici”.e che tiene conto sia delle norme del Codice della strada, che delle esigenze di dover cercare un percorso alternativo alla corsia ciclabile di via Maqueda a seguito della massiccia presenza di pedoni – dicono Anthony Passalacqua e Chiara Minì di Mobilitapalermo e Palermo Ciclabile - Bisogna porre fine ai ripetuti conflitti fra ciclisti e pedoni e rendere via Maqueda del tutto pedonale. Vogliamo far comprendere alla nostra classe politica che la bicicletta non è sinonimo di passeggio o svago, ma anche un mezzo con cui spostarsi. Incentivarne l'utilizzo è mettere in campo misure che ne agevolano il transito, ma allo stesso tempo salvaguardare la sicurezza dei ciclisti. Perché proprio la sicurezza non ha colori politici”.