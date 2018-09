PALERMO - E' finita nel mirino mentre tornava nel suo appartamento, dalle parti della stazione centrale. In via Paolo Balsamo, nei pressi del capolinea del tram, una donna è stata sorpresa alle spalle e un uomo si è impossessato della borsa che aveva a tracolla.E' successo stanotte, intorno all'una, quando sono subito partite le ricerche da parte della polizia. Gli agenti hanno individuato un giovane, Omar Gaye, senegalese di 21 anni, in via Lincoln all'altezza di piazza Magione, dove aveva tentato di far perdere le proprie tracce.Aveva ancora in mano il portafogli della vittima che conteneva i suoi documenti. Per il ragazzo sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata consegnata alla legittima proprietaria.