Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti", organizzato da Vincenzo Figuccia nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni intitolata a Piersanti Mattarella. Il via libera ufficiale per l'organizzazione dell'incontro, il 13 settembre alle 11.30, è arrivato dalla Presidenza dell'Ars.

"L'obiettivo - dice il parlamentare regionale dell'Udc - è quello di mettere in luce le carenze degli istituti penitenziari siciliani e le prospettive possibili per accompagnare i figli dei detenuti all'incontro con i propri genitori, preparandoli ad andare con cuore e mente ad uno scambio 'oltre le sbarre'. Non dimentichiamo che ogni qualvolta un soggetto entra in carcere per scontare una pena, scompare dalla società un genitore. Ma la cosa più ingiusta è che viene meno il diritto alla sua genitorialità".

L'obiettivo del convegno è quello di far luce sulla recente Raccomandazione varata dal Consiglio Ue che esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie perché i figli dei detenuti abbiano gli stessi diritti degli altri. Figuccia ha presentato anche una mozione che impegna il governo regionale ad andare in questa direzione.

Già una volta l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro, che è stato recluso nel carcere romano di Rebibbia dal 22 gennaio 2011 al 13 dicembre 2015, per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio, era stato invitato a un convegno a Palazzo dei Normmani per il convegno "Universo Carceri", ma il presidente dell'Ars di allora, Giovanni Ardizzone negò l'autorizzazione. E l'episodio è stato ricordato di recente proprio da Figuccia, che lo ha definito "un fatto raccapricciante che produsse lo sconcerto nazionale".Oltre all'ex governatore, parteciperanno al convegno Giovanni Fiandaca, garante regionale per i diritti dei detenuti; Francesca Vazzana, direttrice della casa circondariale Pagliarelli di Palermo; altri giuristi e operatori del settore.