sarà uno dei più impegnati il 15 settembre, con 900 agenti in strada e alcuni che verranno addirittura da altri comuni. Ma i sindacati vanno all’attacco del comandante Gabriele Marchese che, con una nota, ha ordinato al suo vice, Luigi Galatioto, di organizzare i servizi “a prescindere dalla determinazione o meno di partecipazione a progetti previsti dalle contrattazioni decentrate”.andrà predisposto prescindendo dall’istituto contrattuale in base al quale verrà eventualmente corrisposto ogni emolumento dovuto al lavoratore”. Agli agenti coinvolti “verranno corrisposti gli emolumenti relativi con le modalità e nella misura prevista dai vigenti contratti collettivi di lavoro, senza fare alcun riferimento ad altri istituti specifici”. Finita la visita, si liquiderà quanto dovuto., circa l’organizzazione dei servizi – scrive la Cisl – A tutt’oggi non è chiaro come il personale impiegato verrà compensato, cioè con quale istituto contrattuale, visto che si fa riferimento a generici emolumenti contrattuali”. Il punto, sostiene la Cisl, è che i vigili che lavorano il sabato e la domenica vengono compensati grazie ai progetti previsti dal contratto decentrato.tra i lavoratori. I colleghi che non hanno aderito ai progetti di produttività specifica per l’anno in corso non possono essere inseriti”. “Appare chiaro che la disposizione dei servizi sarà a cura del vicecomandante che, predisponendoli senza certezza di copertura economica, se ne assumerà la responsabilità in un eventuale contenzioso”, continuano i sindacati.si riconoscono tutti i diritti ai lavoratori, sinceramente non lo capisco”.