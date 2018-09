. E’ un’iniziativa che ha come fine quello di finanziare micro-progetti fondati sulla sostenibilità ambientale, ma non solo, con un contributo di 10mila euro da investire sul territorio., mettendo a sistema l'impegno e la fiducia di tecnici, operatori, cittadini e cittadine che hanno così inaugurato uno spazio insieme fisico e sociale: il Giardino Planetario concepito dal paesaggista Gilles Clemènt e Coloco e realizzato in occasione della Biennale Manifesta., cene condivise, giochi, spettacoli, sessioni di giardinaggio e cura degli arredi. Ora questo spazio concorre ad aggiudicarsi il contributo offerto da No Planet B, con il quale sarà possibile offrire sempre più verde a quest'area e sempre nuove iniziative alla comunità, al fine di garantire continuità ad un percorso inclusivo. E' un lavoro che guarda oltre se stesso, e lo dimostrano le parole di, presidente dell'associazione Zen Insieme: “Il progetto, con le sue attività, ha agito da collante anche per una rete di persone che vivono fuori dallo Zen e da Palermo”., attraverso il lavoro di tanti e tante che così hanno offerto allo Zen e a Palermo un giardino dove cogliere i frutti di quei processi pensati per le persone e che adesso vengono pensati dalle persone. In Via Primo Carnera, dove nasce il giardino, la riqualificazione dal basso di un’area depressa è un servizio offerto alla tenuta della democrazia, dei diritti e della reciprocità.Per permettere a Zen Insieme di accedere al finanziamento e quindi al giardino di crescere e confermarsi come luogo di socialità e sviluppo serve però il contributo di tutti. Basterà collegarsi alla pagina https://it.noplanetb.net/campagna-di-lancio/?contest=video-detail&video_id=370 e votare il video con il quale l'associazione ha voluto presentare il progetto. Un aiuto in più può essere quello di condividere con gli amici il progetto e invitare anche loro a votare il video.Per chi volesse invece partecipare alle attività del giardino e rendersi conto in prima persona dell'importanza che questo ha assunto nella vita del quartiere sul sito dell'associazione ( http://www.zeninsieme.it/diventare-giardino-2/) e sulla sua pagina fb (https://www.facebook.com/LaboratorioZenInsieme/photos/a.331239236961021/1790713211013609/?type=3&theater ) è presente il programma aggiornato degli eventi previsti.