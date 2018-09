Due assoluzione e una condanna a un anno e otto mesi per lesioni al processo che ruotava attorno a un affitto non pagato a Misilmeri.che aveano affittato l'immobile ad Antonino Spinelli e Ornella Civiletti. Spinelli denunciò di avere subito minacce, pressioni e infine botte per costringerlo a pagare.ha retto solo l'episodio di violenza contestato a Ivan Firriolo, l'unico condannato che avrebbe picchiato Spinelli non su mandato dei Mandalà, ma di propria iniziativa. Una ritorsione nei confronti della vittima a cui aveva pagato il montaggio, mai completato, di un condizionatore.(il marito è cugino del boss di Villabate Nicola Mandalà) erano difesi dagli avvocati Salvatore Ferrante mentre Vincenzo Urso assisteva il terzo imputato assolto, Gioachino La Franca, già condannato per mafia e accusato di essere l'esecutore del tentativo di estorsione. La mafia stavolta, però, non c'entra.