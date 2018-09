PALERMO - “Mondello, Valdesi e l’area della borgata marinara a Palermo non possono più tollerare l’inerzia che da diversi anni non consente di effettuare lavori per la messa in sicurezza del territorio utili ad evitare disastri ed allagamenti a seguito di nubifragi". Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura."Gli ultimi eventi meteorologici hanno fatto emergere quanto siano improrogabili interventi che mettano al riparo dal dissesto idrogeologico. Domani - annuncia il parlamentare - con i quadri palermitani di Sicilia Futura guiderò la protesta cittadina per sensibilizzare le istituzioni locali e la Regione affinché vengano avviati i lavori a garanzia della sicurezza della popolazione che vive a Partanna-Mondello e nel quartiere Valdesi di Palermo".L’appuntamento è per sabato 8 settembre alle 10 in via Palinuro "per chiedere che le opere necessarie a garantire l’incolumità non subiscano ulteriori stop con gravi rischi per i cittadini", conclude Tamajo.