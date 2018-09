Mentre fervono i preparativi per sabato 15, quando Francesco arriverà nel capoluogo siciliano, il comune è alle prese con grandi e piccoli problemi. Tra questi, l’impossibilità per gli operatori della Rap di accedere alle aree chiuse per motivi di sicurezza.e, di conseguenza, niente rifiuti lasciati fuori dai commercianti. Così come, nel resto della città, saranno tolti cassonetti e campane nel tragitto del Santo Padre. Il perimetro interessato allo stop del porta a porta sarà quello delimitato dalle seguenti strade: piazza Mordini, via La Farina (tratto compreso tra piazza Mordini e via Principe di Villafranca), via Principe di Villafranca (tratto compreso tra via La Farina e via Dante), via Dante (tratto compreso tra via Principe di Villafranca e via Brunetto Latini), via Brunetto Latini, piazza Amendola, via Houel (tratto compreso tra piazza Amendola e via Goethe), via Goethe, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Volturno, piazza Verdi, via Cavour (tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma), via Roma (tratto compreso tra via Cavour e piazza Sturzo), piazza Sturzo, via Puglisi Bertolino, via Isidoro Carini, via Archimede (tratto compreso tra via Isidoro Carini e via Libertà) e via Libertà, bretella lato mare (tratto compreso tra via Archimede e piazza Crispi)., mercato Ittico e Villa Giulia chiusi, così come scuole e università pubbliche e private, sospensione dei cantieri e taglio del prato del Foro Italico, con tanto di disinfestazione.