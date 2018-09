"Mettere la museruola a qualcuno è segno di paura". Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè usa anche lui Facebook per rispondere al suo vice del Movimento 5 stelle Giancarlo Cancelleri, che ieri in una diretta da New York (guarda il video qui ) si era scagliato contro la decisione di far rientrare Totò Cuffaro a Palazzo dei Normanni per partecipare a un convegno organizzato dal parlamentare dell'Udc Vincenzo Figuccia . "Comprendo bene che ti senti in 'missione per conto di Dio' - dice Miccichè rivolgendosi direttamente al leader dei grillini - ma non compete né a me, né a te fare il giustiziere"."Che ti piaccia o no - prosegue il presidente dell'Ars - Totò Cuffaro ha scontato la sua pena e saldato il suo debito con la giustizia. Ricorda, inoltre, che mettere la museruola a qualcuno è segno di paura, non di forza. In vita mia non ho mai impedito a chicchessia di dire la sua, men che meno lo farei con chi ha sofferto in carcere. E non lo farò nemmeno stavolta, nemmeno se il tuo problema si chiama Totò Cuffaro. Non starò qui a spiegarti che costui rappresenta un pezzo importante di recente storia siciliana. E una cosa sia chiara: censurare non fa parte del mio Dna".