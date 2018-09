L’esperienza dei 100 Cellos nasce a Roma, nel 2012, dove nel Teatro Valle occupato, con una semplice registrazione on line, arrivarono da tutto il mondo centinaia di violoncellisti, per promuovere la cultura musicale come bene comune.

Poi Milano, Torino, Budapest e soprattutto Ravenna, dove i grandi musicisti Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi, con la complicità del Maestro Muti, trasformano la città in un teatro musicale all’aperto, sfruttandone ogni luogo per esibizioni musicali.

Ospiti della serata il cantautore, beatmaker e rapper palermitano Davide Shorty, il cantautore italo-britannico Sergio Beercock, il violoncellista rock/metal “in mutande” Mr Marcaille, i ballerini e coreografi Lusymay Di Stefano e Alessio Di Stefano e l’attore Salvo Piparo.

In programma musiche di Geminiani, Haendel, Purcell, Bach, Beethoven, Brahms, Prince, Bowie, Shorty, Nirvana, Cohen, Mr Marcaille, Beercock, Wagner, Pink Floyd, Sollima e Melozzi.

Si è tenuta oggi allo Spasimo la conferenza stampa di presentazione dell’evento musicale, voluto a Palermoed inserito nel cartellone degli eventi di Palermo Capitale della Cultura 2018.. L’occasione è il concerto del 1 maggio di Piazza San Giovanni, di fronte ad oltre 800 mila spettatori., esibizioni a sorpresa, prove aperte e vari concerti. Il maestro Sollima ci spiega infatti che "l’animo dell’evento è la spontaneità musicale, senza programmazione, da lì esce fuori l’inaspettato, che come per magia incanta sempre il pubblico”. Il giovane e talentuoso compositore, vuole divulgare questo messaggio a tutti i giovani: “avvicinatevi senza paura alla musica, mettetevi in mano uno strumento, anche se non sapete suonare e lasciatevi travolgere dal suono che in ogni cuore arriva e batte con le sue note”., con la narrazione “muta” degli scatti di Letizia Battaglia e la voce narrante di Attilio Bolzoni. Una performance che verrà diffusa in differita dai canali RAI. La sera dell’8 settembre saranno aperte le porte di Santa Maria dello Spasimo per un concerto fiume di solisti e piccole ensemble.