Non ha trovato ancora alcuna risposta al tormento più grande, Laura Zarcone. E' la madre di Marcello Volpe, scomparso a Palermo il 12 luglio del 2011 quando aveva vent'anni. Da allora la vita di tutta la famiglia è stata stravolta e, a breve, potrebbe arrivare l'archiviazione dell'inchiesta.Fino a pochi giorni fa, quando è apparso uno strano profilo Facebook che mi ha preoccupato ed è stato subito accertato che non era riconducibile a Marcello".Il calvario sembrava giunto ad una fine, ma fu la stessa madre a recarsi in Spagna e a dire, con certezza, che quel giovane coi capelli lunghi individuato dalla polizia spagnola, non era in realtà suo figlio. "Era molto somigliante, ma purtroppo non era lui - ha spiegato Laura Zarcone -. Riconoscerei mio figlio subito, nonostante i cambiamenti estetici che inevitabilmente saranno avvenuti in questi anni"."Non ho mai lasciato niente di intentato e continuerò imperterrita il mio percorso, ma è sempre più difficile - prosegue la mamma di Marcello Volpe -. L'assenza di mio figlio diventa insopportabile sotto diversi punti di vista. Un anno fa, ad esempio, mi è stato comunicato che, ufficialmente, non può più essere considerato nello stato di famiglia perché è irreperibile. Beh, si tratta soltanto di un pezzo di carta, ma ciò mi ha fatto soffrire".. Aveva detto che sarebbe andato nella falegnameria in cui lavorava ogni tanto, ma nessuno ha più avuto sue notizie, nonostante avesse detto al fratello minore che sarebbe tornato dopo un paio d'ore. Quel giorno indossava un paio di jeans, una maglietta scura ed un paio di scarpe da tennis. Il suo cellulare è sempre risultato irraggiungibile, il silenzio si è man mano trasformato in un tormento. "Non sarà un fascicolo chiuso a fermarmi - conclude la madre - qualunque cosa venga a galla dovrà comunque essere presa in considerazione. Non mi rassegno all'assenza di Marcello, nessuno di noi può. E' la speranza a darmi la forza, per questo continuerò ad aspettarlo".