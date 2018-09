Al banchetto dei volontari U.Di.Con è attesa, intorno alle 10,30, anche la visita dell’assessore comunale ai Servizi Sociali Giuseppe Mattina.

“Si tratta di porre un primo argine ad un fenomeno che dilaga e che allarma in Sicilia – dice il Presidente regionale U.Di.Con Pietro Feroce – ma l’U.Di.Con non si fermerà certamente solo a questa proposta. Già in preparazione ci sono iniziative educative che riguardano la scuola e non soltanto quella”.

E’ l’iniziativa dell’U.Di.Con (Unione Difesa dei Consumatori) che sabato 8 settembre, dalle 9,30 e fino alle 19,00 posizionerà un banchetto di fronte allo stabilimento ‘L’ombelico del Mondo’ a Mondello. Lì sarà possibile aderire alla proposta UdiCon pensata come misura contro la Ludopatia ovvero la crescente dipendenza dal gioco d’azzardo.“Si chiama #vincosesmetto la campagna che ha già permesso di ottenere importanti risultati in tutto il Paese - dice il Presidente nazionale U.Di.Con Denis Nesci –. Sono certo che anche Palermo vorrà partecipare a una battaglia che appartiene a tutti noi. Questa iniziativa si affianca a tante altre che sono in corso o che saranno messe in cantiere nelle prossime settimane”