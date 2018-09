VICENZA - E' avvenuto all'interno dell'auto con il quale l'uomo stava accompagnando la convivente al lavoro l'omicidio di una donna a Lonigo da parte del suo convivente. Durante il viaggio tra i due è scoppiata l'ennesima lite. L'uomo si è fermato, è sceso dalla macchina, si è avvicinato al lato passeggero e ha esploso contro la donna tre colpi di pistola, due al petto e uno alla testa, quasi una esecuzione. Poi ha gettato il cadavere a terra ed è fuggito a bordo di una Fiat Punto. All'omicidio hanno assistito almeno due persone, uno dei quali è scappato dalla paura mentre la seconda dallo choc non ha avuto la forza di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. A dare l'allarme è stato un operaio di una fabbrica vicina che ha notato il cadavere insanguinato a terra e i bossoli dei proiettili. Del caso si sta occupando il pm Maria Elena Pinna. In queste ore è caccia all'uomo per rintracciare l'assassino.(ANSA).