ha infatti deciso di usare il pugno di ferro con quella parte dei suoi dipendenti che, in passato, non ha pagato multe per infrazioni al Codice della Strada o tasse, come la Tari: un credito che piazza Pretoria intende riscuotere, con le buone o con le cattive.che sarebbero circa duemila, in pratica un terzo del totale, agendo sul quinto dello stipendio. Una misura assolutamente nuova per il comune di Palermo che, in tempi di magra, ha deciso di non fare sconti a nessuno e di usare con tutti la stessa severità. La trattenuta, al momento, è allo studio per i dipendenti comunali ma non per quelli delle aziende.sarebbero duemila dipendenti per una somma che supererebbe il milione e mezzo di euro e per un totale di 5 mila posizioni aperte. Ma la difficoltà nel gestire la situazione sta proprio nelle sue enormi dimensioni: la Sispi sta lavorando a un software ad hoc perché bisogna verificare, per ogni dipendente, se il quinto è cedibile o meno e calcolare il dovuto senza commettere errori. Gli uffici stanno studiando la pratica e verificando la fattibilità dell’operazione da tutti i punti di vista.cosa che già avviene, ma lo stipendio base che viene corrisposto mensilmente. “Stiamo approfondendo tecnicamente le modalità di compensazione legale della Tari e delle contravvenzioni, ma ancora non c’è niente di deciso o di ufficiale – spiega l’assessore al Bilancio Antonio Gentile - La Ragioneria generale sta analizzando le modalità tecniche e procedurali, ma del resto è giusto che tutte le posizioni siano trattate nella stessa maniera: così come si sta applicando la compensazione con i cittadini, allo stesso modo si farà con i dipendenti comunali tenendo anche conto che, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il non pagato si riflette sul servizio e su chi ha già pagato con un aggravio delle tariffe”.uno stipendio dalla collettività ed, evadendo, pesa due volte sulle casse pubbliche, che però viene applicato in un momento di grandi tensioni all’interno del personale comunale che deve fare già i conti con le indennità chieste indietro da Palazzo delle Aquile, come nel caso dei videoterminalisti, e un fondo per il salario accessorio ridotto ai minimi termini. “Si tratta di un’iniziativa che rischia di danneggiare i dipendenti che, ogni mese, devono pagare anche il mutuo o l’affitto - dicono Csa, Cgil e Uil – Il Comune vuole fare cassa? Bene, inizi colpendo i grandi evasori e non il personale comunale che, in media, riceve uno stipendio di 1.100 euro al mese. Inoltre non si capisce in base a quale criterio si colpiscano solo i dipendenti comunali. Ci opporremo in tutte le sedi a un’iniziativa di questo tipo, anche perché abbiamo più volte proposte misure alternative come la rateizzazione su base volontaria delle tasse ma siamo rimasti inascoltati”.Ma deve valere per tutti il principio della rateizzazione. Se un cittadino non può pagare, che sia o meno dipendente comunale, deve avere la possibilità di rateizzare. Il consiglio comunale, che dovrà essere chiamato in causa, dovrà discuterne: rateizzare per pagare tutti. L’amministrazione però dovrebbe dialogare con chi rappresenta i lavoratori, così da trovare soluzioni che possano andare bene a tutti”.Non li valorizza, li lascia senza indirizzo politico e nel buio, li mal gestisce e quando sbagliano li usa come capri espiatori, magari costituendosi parte civile. Dopo il tentativo di mettere loro le mani in tasca per le indennità di videoterminale, adesso Gentile si accanisce per sottrarre direttamente in busta paga le somme delle multe. Invece di provare a fare cassa, spremendo sempre gli stessi, si impegni a risolvere le voragini di bilancio e i danni irreparabili sulle politiche di stabilizzazione. Mi unisco alle preoccupazioni dei sindacati che oggi hanno richiesto un’audizione in commissione Bilancio perché, continuando così, è chiaro che il Comune manderà a casa centinaia di dipendenti”.