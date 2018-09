“Dopo una prima azione di sciopero – affermano i sindacati – nulla è cambiato, anzi non vi è stato nessun interesse aziendale a discutere seriamente delle problematiche”.

“Noi andremo avanti ribadendo alcuni elementi essenziali per la tutela dei lavoratori.

Per la Cisl, la Cgil, la Uil, la Failp,la Confsal e Ugl il clima nei posti di lavoro è disumano, pressioni commerciali ai limiti, ferie fuori dalle regole, esiguo numero di trasformazioni dei part time, buoni pasto non esigibili da diversi mesi, sono alcuni dei motivi che hanno spinto ad indire l’ennesimo sciopero”.

L’Azienda non applica le regole degli accordi sottoscritti e questo è uno dei tanti motivi per i quali abbiamo indetto lo sciopero.

I dipendenti di Poste Italiane – afferma il sindacalista - vivono in costante pressione ed hanno paura di sbagliare, in un clima da caccia alle streghe”.

La situazione non è migliore nel settore postale, che è ormai completamente allo sbando. Il lavoratore non è più una risorsa da valorizzare, ma viene considerato semplicemente un numero da sfruttare, per poi essere messo da parte e mobbizzato.

Dietro finti sorrisi di circostanza si cela una violenza psicologica inaudita. Andremo avanti con le nostre battaglie e con ulteriori iniziative che saranno a breve comunicate”.

