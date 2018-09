PALERMO - Torna a salire la tensione tra i lavoratori della Reset. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno chiesto all'amministrazione e alla municipalizzata di trasformare “subito tutti i lavoratori a tempo pieno” e di adeguare i contratti “per tutti quegli istituti non allineati alla reale attività svolta dai lavoratori”. Richieste che sindacati e lavoratori ritengono non più procrastinabili riservandosi presto nuove azioni di protesta. Si tratta infatti di impegni che l'amministrazione ha preso in passato senza mai rispettarli.I sindacati guidati da Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto hanno chiesto “un incontro urgente al fine di poter dare immediatamente seguito all'accordo stipulato con il Comune di Palermo nel novembre 2017 e all'intesa del 2014" chiarendo che sono stati "disattesi per esclusiva volontà del Comune”. I sindacati hanno spiegato che “dato il perdurare di una situazione di stallo, le scriventi ritengono che non è più possibile mantenere un atteggiamento permeato dal buon senso, considerato che l'equilibrio garantito sino ad oggi non ha sortito alcun risultato. Piuttosto sembrerebbe che l'atteggiamento diligente e di disponibilità dimostrato dai lavoratori sia stato interpretato nella maniera sbagliata, lasciando intuire erroneamente una sorta di celato disinteresse”. Da qui la richiesta di incontro e la minaccia di nuove azioni di protesta dei 1.600 operai.