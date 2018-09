è stato notato uscire dal personale sanitario, con una borsa voluminosa e con atteggiamento sospetto, Gli infermieri hanno immediatamente controllato la stanza e accertato il furto. A quel punto hanno chiamato la polizia.

Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto in pochi attimi l'ospedale di via Messina Marine, sorprendendo l’uomo ancora in zona e con in mano la borsa notata dagli infermieri. Al suo interno nascondeva la refurtiva e due cacciaviti. Dovrà rispondere di

furto aggravato ed evasione. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

A finire nel suo mirino è stato il reparto di Ostetricia dell'ospedale Buccheri La Ferla, dove si sarebbe introdotto per forzare un armadietto ed impossessarsi di un pc portatile.E' così finito in arresto Massimo Giovanni Di Maria, pregiudicato palermitano di 49 anni, che