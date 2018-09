commesso nel territorio siciliano fino al 25 agosto 2018, in pregiudizio di numerosi soggetti stranieri, ciò in ossequio alle disposizioni della Legge Costituzionale n. 1 del 1989 e della Legge n. 219 del 1989". Salvini è stato avvisato dai carabinieri. Aggravato perché il reato sarebbe stato stato commesso da un pubblico ufficiale, ai danni anche dai minori e per più giorni.

dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Dei reati contestati al responsabile del Viminale e al capo di gabinetto Matteo Piantedosi resta in piedi il sequestro di persona mentre cadono il più grave sequestro di persona a scopo di coazione (e cioè per imporre all'Unione europea la redistribuzione dei migranti), l'abuso d'ufficio e l'omissione di atti d'ufficio.

Ora però la parola passa al Tribunale dei ministri, competente per i provvedimenti che riguardano i titolari dei vari dicasteri.

Il procuratore Francesco Lo Voi ha trasmesso al Tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d'indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti del ministro dell'Interno che è stato iscritto nel registro degli indagati per "sequestro di persona aggravatola competenza a svolgere le indagini appartiene al Tribunale dei ministri; nessun atto di indagine è stato quindici compiuto dalla procura, che ha pertanto proceduto esclusivamente sulla base degli atti ricevuti e degli elementi, in fatto e in diritto, allo stato dagli stessi ricavabili".non essendoci alcun provvedimento della magistratura in tal senso ed essendo incompatibile con l'ipotesi del sequestro di persona.