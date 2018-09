In mattinata l'ex

Hanno lasciato così gli scranni dell’aula il vice sindaco Simone Siciliano e gli ormai ex assessori Valeria Caci, Gianni Mauro, Giuseppe Licata. In aula sono presenti tutti i consiglieri tranne Giuseppe Guastella (ex Megafono, lista Crocetta) e Giovanni Panebianco (Diventerà Bellissima). In città c’è grande fermento e attesa per l’esito del voto della mozione di sfiducia. Un maxi schermo è stato installato nei pressi dell’ingresso dell’aula consiliare assiepato da una folla di cittadini. I lavori, presieduti dal Presidente Alessandra Ascia, sono stati introdotti dal consigliere Totò Farruggia primo firmatario della sfiducia che ad oggi ha accolto la firma di 21 consiglieri.

GELA (CALTANISSETTA) - Il consiglio comunale di Gela ha sfiduciato il sindaco Domenico Messinese: alla fine a votare la mozione sono stati 26 consiglieri su 28 presenti. Non è bastata la lettera di dimissioni inviata via pec dall'ospedale, dove si era recato a causa di un lieve malore, per consentire a Messinese di evitare il voto dell'aula. Seduta tesissima, con Messinese finito in ospedale.. Da lì il sindaco ha inviato via Pec la lettera di dimissioni, riservandosi tuttavia venti giorni di tempo per ritornare sui suoi passi. L'aula, intanto, ha ripreso la trattazione della sfiducia, la terza da quando messinese è alla guida del Comune di Gela.Per Salvatore Gallo “con questa amministrazione tutte le strutture sportive sono state chiude”. Enzo Cirignotta chiede “Come avete speso i 4 milioni di euro per i rifiuti?. Questa manovra improvvisa delle dimissioni la rimandiamo al mittente”.“Ci riprendiamo la dignità politica che ci è stata tolta. In questi tre anni si è fatta la guerra al massacro. Andiamo a casa consapevoli del disastro di questa amministrazione. Inutile elencare le disgrazie di questa amministrazione. Lei è disonesto intellettualmente e politicamente”, ha detto Salvatore Scerra, Forza Italia che ha ricordato come il sindaco “ci abbia definito mandanti morali dell’attentato incendiario al vice sindaco”. Simone Morgana, consigliere comunale del Movimento, ha chiesto “scusa per avere candidato un soggetto che ha mortificato i consiglieri quindi i cittadini.”. “L’azzeramento della giunta - ha proseguito - è la prova dell’incapacità di fare politica di questa giunta. Dall’ultimo tentativo di sfiducia non c’è stato il minimo tentativo di costruire una maggioranza politica. Chiediamo scusa Non abbiamo compreso cosa stava accadendo. Gli abbiamo chiesto di tenere una linea di governo e finirla con i proclami scegliendo di governare col metodo ‘a modo mio’. La sfiducia è l’atto peggiore che un sindaco possa subire. Non siamo contenti, non gioiamo. Qui abbiamo aperto un nuovo modo di fare politica col M5S ma questa giunta ha deciso che bisognava andare alle vecchie maniere. È la morte politica di questa giunta che ha dimostrato di non avere dignità politica”. Anna Comandatore dichiara di astenersi “Astensionismo”. Difende l’amministrazione la consigliera Mario Pingo, ex Megafono. Salvatore Sammito ha poi rilanciato l’accusa ai Cinque Stelle: “È loro la responsabilità, lei non doveva neppure presentarsi e pensando di scegliere il meglio hanno scelto il peggio. Una soap opera politica quella a cui abbiamo assistito”. “Chiudiamo il libro dei sogni, fallimento di questa città. I gelesi sono stati traditi”.